ОБНОВЛЯЕМАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, сколько больных коронавирусом по странам мира

Смотрите по интерактивной карте, сколько больных коронавирусом в странах мира. Данные по заболеваемости и смертности приведены по состоянию на 18.20 22 апреля.
Графики (заболеваемость и смертность) по данным Всемирной организации здравоохранения.
В Эстонии 1559 больных (в том числе 44 умерших), в Латвии 761 (11), Литве 1370 (38), Финляндии 4129 (149), России 57 999 (513).
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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