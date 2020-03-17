ОБНОВЛЕННАЯ КАРТА | Большинство стран Европы закрыли границы. Вводятся ограничения в передвижении

На прошлой неделе страны Европы стали одна за другой закрывать свои границы и вводить для граждан ограничения в передвижении.
В каких-то странах разрешается по-прежнему зайти в кафе, в других - даже для появления на улице требуется уважительная причина. Представленная карта отражает действующие в европейских странах ограничения.
Из-за большого объема данных и быстро меняющейся ситуации какая-то информация может быть устаревшей - в этом случае просим у читателей отнестись к возможным ошибкам с пониманием.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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