Обнаружена неизвестная миру смертельная болезнь

Организация направила в страну команду специалистов для срочного расследования. Кроме того, ВОЗ попросила Министерство здравоохранения Танзании предоставить дополнительную информацию об инциденте.

Представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс уточнил агентству Reuters, что у умершей женщины наблюдались симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии. "Однако, похоже, это что-то другое", — выразил он беспокойство.

Как сообщает источник, в соседней с Танзанией Демократической Республике Конго от болезни, вызванной вирусом Эбола, с 1 августа 2018 года по февраль 2019 года скончались немногим менее 100 детей. Однако за следующие полгода эта цифра значительно выросла, и к настоящему времени жертвами болезни стали уже более 500 несовершеннолетних.