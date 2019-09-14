Обнаружена неизвестная миру смертельная болезнь

Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Организация направила в страну команду специалистов для срочного расследования. Кроме того, ВОЗ попросила Министерство здравоохранения Танзании предоставить дополнительную информацию об инциденте.
Представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс уточнил агентству Reuters, что у умершей женщины наблюдались симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии. "Однако, похоже, это что-то другое", — выразил он беспокойство.
Как сообщает источник, в соседней с Танзанией Демократической Республике Конго от болезни, вызванной вирусом Эбола, с 1 августа 2018 года по февраль 2019 года скончались немногим менее 100 детей. Однако за следующие полгода эта цифра значительно выросла, и к настоящему времени жертвами болезни стали уже более 500 несовершеннолетних.
Ограбил и сбросил с моста: фото с места убийства девушки в Сочи
Жена пилота А321 сделала заявление
Малышка сидела и смотрела телевизор: в Москве умерла девочка
В Черногорске мальчика спасли от бродячих собак