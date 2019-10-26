Обнародованы ФОТО с места убийства 8 военнослужащих российским срочником. Новая версия — дедовщина

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, когда Шамсутдинова около 18:00 сменили с поста, он должен был разрядить свой автомат, однако вместо этого присоединил к нему магазин и открыл огонь.

На месте были убиты командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, помощники последнего сержант контрактной службы Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Опубликовано фото из военной части, где солдат-срочник устроил бойню . Фото



Срочник из-за дедовщины расстрелял 8 человек. https://t.co/8ZF5Rb3XUv pic.twitter.com/azPS9OYruc — Преступная Россия (@crimerussia) 26 октября 2019 г.

Как рассказал Ura.ru бывший солдат-срочник этой части по имени Дмитрий, поступок 20-летнего Шамсутдинова может быть связан с поведением убитого им старшего лейтенанта Данила Пьянкова, который регулярно унижал рядовых. "Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был… (нецензурная брань), по-другому его не могу назвать", — приводит слова Дмитрия портал 72.ru.

Бывший солдат рассказал, что во времена службы сам подвергался издевательствам со стороны "дедов", а старший лейтенант Пьянков заставлял солдат по пять часов подряд снимать и надевать защитный костюм (ОЗК). Дмитрий предположил, что, возможно, Рамиль Шамсутдинов не выдержал аналогичных издевательств.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял из автомата сослуживцев в войсковой части в поселке Горный Читинской области, восемь человек погибли, еще двое получили ранения. Шамсутдинова задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.