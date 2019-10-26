Обнародованы ФОТО с места убийства 8 военнослужащих российским срочником. Новая версия — дедовщина

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, когда Шамсутдинова около 18:00 сменили с поста, он должен был разрядить свой автомат, однако вместо этого присоединил к нему магазин и открыл огонь.
На месте были убиты командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, помощники последнего сержант контрактной службы Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило. Еще двое военнослужащих получили ранения.
Как рассказал Ura.ru бывший солдат-срочник этой части по имени Дмитрий, поступок 20-летнего Шамсутдинова может быть связан с поведением убитого им старшего лейтенанта Данила Пьянкова, который регулярно унижал рядовых. "Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был… (нецензурная брань), по-другому его не могу назвать", — приводит слова Дмитрия портал 72.ru.
Бывший солдат рассказал, что во времена службы сам подвергался издевательствам со стороны "дедов", а старший лейтенант Пьянков заставлял солдат по пять часов подряд снимать и надевать защитный костюм (ОЗК). Дмитрий предположил, что, возможно, Рамиль Шамсутдинов не выдержал аналогичных издевательств.
Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял из автомата сослуживцев в войсковой части в поселке Горный Читинской области, восемь человек погибли, еще двое получили ранения. Шамсутдинова задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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