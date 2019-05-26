26.05.2019, 19:08

Оба кандидата в президенты Литвы выступили против жесткой риторики с Россией


РБК
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Оба кандидата в президенты Литвы выступили против жесткой риторики с Россией
Foto: AP/SCANPIX

И бывший литовский министр финансов Ингрида Шимоните, и экономист Гитанас Науседа заявили, что планируют продолжать придерживаться строгого тона с Москвой. Однако жесткую риторику в отношении России, по их мнению, нужно ослаблять.

В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит второй тур выборов президента. Жители страны выбирают между депутатом сейма, экс-министром финансов Ингридой Шимоните и экономистом Гитанасом Науседой. Оба они, обращает внимание Associated Press (AP), имеют схожую позицию по политике в отношении России. И тот, и другой кандидат планируют сохранять ”строгий тон” в отношениях с Москвой, ослабляя при этом иногда ”жесткую риторику”, поясняет агентство. Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте, напоминает AP, отзывалась о России как о ”террористическом государстве”.

”Слишком жесткая риторика [в отношении России] не является решением”, — цитирует агентство слова Науседы. Об этом он, уточняет Associated Press, заявил в преддверии второго тура голосования. ”Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических смыслах”, — подчеркнул экономист.

Этого кандидата, поясняет AP, не поддерживает ни одна литовская политическая партия. Сам себя бизнес-ориентированный Науседа называет человеком правоцентристского толка.

”Я не вижу причин менять курс в отношении России, потому что там ничего не изменилось”, — заявила, в свою очередь, агентству Шимоните. Однако ”в более широком смысле”, добавила она, литовцы ”должны подготовиться к переговорам с Россией будущего”. Шимоните, уточняет AP, также не является членом какой-либо партии, но ее поддерживает правая оппозиция.

Кроме того, оба кандидата, продолжает Associated Press, заявили, что не поедут в Москву и не будут встречаться с президентом России Владимиром Путиным, до тех пор пока российские войска не уйдут из Крыма, который они ”аннексировали в 2014 году”.

Политолог из Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жямайтиса Юрате Новагроцкене в беседе с AP назвала подобную позицию Шимоните и Науседы в отношении Москвы ”прагматичным подходом”.

В первом туре Шимоните заручилась поддержкой 31,21% местных жителей, Науседа набрал 30,93% голосов. Проведение второго тура оказалось необходимым в связи с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50%.

Даля Грибаускайте занимает пост президента Литвы с 2009 года (два пятилетних срока). AP характеризует ее как ”решительного критика Путина”. Победителю выборов во время проведения первого тура голосования Грибаускайте пожелала ”сил”. Полномочия главы республики она сложит в июле.

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