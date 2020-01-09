Оба "черных ящика" разбившегося украинского Boeing повреждены
Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
Об этом в четверг заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на первоначальные данные расследования.
"Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу, - цитирует его агентство Tasnim. - Оба "черных ящика" были повреждены в результате аварии и пожара".
По его словам, "в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения".
Агентство ТАСС сообщает также, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которого подчеркнул важность допуска канадских специалистов к месту катастрофы самолета в аэропорту Тегерана.
8 января авиалайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Среди них были 63 гражданина Канады и 11 граждан Украины.
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