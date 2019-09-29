NYT: Трамп хотел найти доказательства причастности Украины к вмешательству в выборы в США

Согласно интерпретации издания, Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года рекомендовал ему сотрудничать с министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром по ряду вопросов. "В их числе неподтвержденная конспирологическая теория, согласно которой Украина, а не Россия стояла за похищением электронной переписки Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а пропавшие электронные письма Клинтон могут находиться на сервере на Украине", — отмечает издание.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года. Ее обвиняли в том, что она, будучи главой Госдепартамента, использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик. Она позже передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку, а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике. ФБР вело расследование этого дела, но не нашло в нем состава преступления. Трамп во время президентской гонки 2016 года призывал найти переписку Клинтон.

В публикации утверждается, что незадолго перед президентскими выборами на Украине приближенные Петра Порошенко, являвшегося тогда лидером этой страны, рассчитывали, что его поддержит Трамп. Они полагали, что это повысит шансы Порошенко на победу. По сведениям издания, в окружении Порошенко демонстрировали готовность провести расследования, начала которых добивался Джулиани. Представители Порошенко заявили журналистам, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Новый скандал



В сентябре в Вашингтоне вызвали крупный скандал утверждения о том, что Трамп оказывал на Зеленского давление с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Предполагалось, что американский лидер оказывал нажим на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.