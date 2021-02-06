NYT рассказала об информационной кампании России против западных вакцин

Российские СМИ, связанные с властями, проводят информационную кампанию по убеждению стран Латинской Америки, Восточной Европы и Африки в том, что вакцина «Спутник V» лучше западных препаратов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на аналитиков и чиновников Госдепартамента, передает "Дождь".
Как пишет издание, кампанию по дезинформации против западных вакцин проводят те же новостные агентства, которые связаны с фейковыми сообщениями о выборах в США.
В первую очередь, эта кампания направлена на латиноамериканские страны, такие как Мексика и Аргентина. СМИ, связанные с российскими властями, распространяют репортажи на испанском языке, в которых утверждается, что промышленность и научные достижения России превосходят конкурентов.
Сотрудник Альянса за обеспечение демократии, отслеживающего российскую дезинформацию, Брет Шафер рассказал, что информация о вакцинах, разработанных американскими компаниями Pfizer и Moderna, подвергается манипуляциям и выставляется ”без контекста”. ”Каждая негативная история или проблема вакцины американского производства усиливается, а любое положительное сообщение о российской вакцине распространятся повсеместно”, — отметил Шафер.
Специалисты также обнаружили в фейсбуке и твиттере сотни ссылок и новостных сюжетов СМИ, связанных с властями России, в которых говорится о связи между случаями смертей и прививками американской вакциной. При этом там нет информации из официальных отчетов, показавших, что вакцины не сыграли никакой роли в смертях.
Два сотрудника спецслужб США рассказали, что разведка выявила первый всплеск дезинформации, нацеленный на испаноязычные страны, в августе 2020 года, когда президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины. С тех пор российская кампания только активизировалась, добавили источники.
Другие собеседники издания рассказали, что в январе в Госдепартаменте был распространен доклад, в котором говорится, что Россия пытается продвигать отечественную вакцину и ”посеять” среди американцев ”недоверие” к западным вакцинам. Центр глобального взаимодействия Госдепартамента проанализировал более тысячи русскоязычных аккаунтов в твиттере и пришел к выводу, что больше всего в дезинформацию были вовлечены испаноязычные пользователи.
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