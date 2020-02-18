"НТВ-Мир Балтия" оштрафован в Великобритании за нарушение принципа беспристрастности

Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте Ofcom в понедельник, 17 февраля, вещатель также должен обнародовать выводы регулятора в прямом эфире.

Ofcom обнаружил нарушение принципа беспристрастности и ряда других правил кодекса вещания в новостной программе "Сегодня", вышедшей в эфир 2 апреля 2018 года, в которую вошел сюжет об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж и получивший убежище в Великобритании в результате шпионского обмена, и его дочь были отравлены в марте 2018 года в Солсбери. Британские следственные органы пришли к выводу, что при этом было применено сильнодействующее нервно-паралитическое вещество военного назначения "Новичок", а нападение совершено двумя сотрудниками ГРУ России. Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства, Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.