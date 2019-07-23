Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

Новым лидером британской Консервативной партии стал Борис Джонсон. В завершающем голосовании выиграл партийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта, сообщает BBC.
Это означает, что в среду Джонсон будет объявлен новым премьер-министром Великобритании.
Новый лидер консерваторов был выбран в результате голосования, в котором приняли участие примерно 160 тыс. членов партии.
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