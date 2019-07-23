23.07.2019, 14:10

Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

 (12)
Андрей Шумаков
Андрей Шумаков
EST 53
Борис Джонсон
Борис ДжонсонFoto: reuters

Новым лидером британской Консервативной партии стал Борис Джонсон. В завершающем голосовании выиграл партийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта, сообщает BBC.

Это означает, что в среду Джонсон будет объявлен новым премьер-министром Великобритании.

Новый лидер консерваторов был выбран в результате голосования, в котором приняли участие примерно 160 тыс. членов партии.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: