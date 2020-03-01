Новым коронавирусом заразились почти 87 тысяч человек. Первые смерти зафиксированы в США, Таиланде и Австралии

Общее число заболевших с начала эпидемии COVID-19 в Китае составило более 79,8 тысяч человек. Более 41 тысячи человек выздоровели. Погибли 2870 человек.

За пределами Китая число заболевших превысило семь тысяч человек. Основными очагами инфекции остаются Южная Корея (3,5 тысячи заразившихся, 17 погибших), Италия (1,1 тысячи заразившихся, 29 погибших) и Иран (593 заразившихся, 43 погибших).

Всего новый коронавирус обнаружен почти в 60 странах. Первые случаи гибели от COVID-19 зафиксированы в США, Таиланде и Австралии.

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