Новым коронавирусом заразились почти 87 тысяч человек. Первые смерти зафиксированы в США, Таиланде и Австралии(5)
По состоянию на утро 1 марта в Китае зарегистрированы 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки от болезни погибли 35 человек, сообщает "Медуза" со ссылкой на South China Morning Post.
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