Новый вариант коронавируса обнаружен в десяти странах

Вариант коронавируса COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также в таких странах, как Дания, США и Австралия, сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.
Данная разновидность COVID-19 была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. Как сообщили исследователи, только в Великобритании зарегистрировано 32 случая заболевания.
Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.
По данным ученых, новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117.
Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидном белке, которая делает вирус более устойчивым к антителам.
Мутации коронавируса стали серьезной проблемой с осени прошлого года, когда ученые сообщили о возникновении в Великобритании нового, более заразного и летального, штамма коронавируса SARS-CoV-2. Вскоре после этого появились данные о южноафриканском и бразильском вариантах коронавируса, схожих с британским. На фоне появления новых мутаций встал вопрос об эффективности существующих вакцин против этих разновидностей вируса.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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