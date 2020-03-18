Новый тест на коронавирус дает результат через 30 минут. Но пока он есть только в Оксфорде(2)
Ученые Оксфордского университета разработали тест на наличие нового коронавируса COVID-19, который дает результат через 30 минут, сообщил телеканал CNN.
Ученые Оксфордского университета разработали тест на наличие нового коронавируса COVID-19, который дает результат через 30 минут, сообщил телеканал CNN.
По данным университета, новый тест работает в три раза быстрее, чем ныне существующие. Как сообщает CNN, ссылаясь на пресс-релиз Оксфорда, тесты подтвердили действенность на реальных клинических образцах одной из больниц города Шеньчжень в Китае.
Сейчас ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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