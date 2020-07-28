Новый шаг в борьбе с COVID-19: Великобритания ограничила рекламу сладкой и жирной еды

Это делается в рамках программы борьбы с ожирением, которую Великобритания пересмотрела из-за эпидемии COVID-19.

По данным правительства, у людей с ожирением повышается риск смерти от коронавирусной инфекции. В отделения интенсивной терапии попадают почти 8% заболевших с лишним весом.

Рекламу жирной и сладкой пищи запретят до 21:00 по ТВ и в интернете; такие продукты не будут выкладывать у касс супермаркетов и на входе. Также правительство ограничит рекламу вредных продуктов с помощью акций ”купи один — второй получи бесплатно”.

В Великобритании по данным Университета Джонса Хопкинса на 27 июля подтвердили 301 тысячу случаев заболевания COVID-19, из 45,8 тысячи случаев — смертельные.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!