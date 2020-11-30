Новый президент Молдавии призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Президент намерена вести переговоры с Москвой по поводу вывода войск. Она добавила, что в Молдавии, в соответствии с соглашением 1992 года, находятся также российские миротворческие силы, но так как в Приднестровье "давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской" и проводить ее под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции заявил, что Санду еще не обсуждала с Москвой возможную замену российских миротворцев на наблюдателей ОБСЕ.

В интервью телеканалу РБК Санду также заявила о необходимости вывезти склады боеприпасов, которые в Молдавии, по утверждению российской стороны, охраняет ОГРВ. Нет никаких двухсторонних договоренностей о складах, которые представляют для Кишинева "большую проблему", отметила Санду. По ее словам, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в 2019 году говорил, что согласен на вывоз или утилизацию этих боеприпасов.

Санду — за хорошие отношения с Москвой

В то же время президент выступила за "самые хорошие отношения" с Россией и отметила, что есть много тем для двусторонних переговоров. В ходе президентских выборов в Молдавии "большинство граждан" высказались за хорошие отношения и с Евросоюзом, и с Россией, подчеркнула Санду.

Ранее Кишинев не раз заявлял, что присутствие в Приднестровском регионе ОГРВ, а также оружие и боеприпасы на складе бывшей советской 14-й армии в Колбасне представляют угрозу для мира и безопасности. Молдавия утверждает, что Москва еще в 1999 году на стамбульском саммите взяла на себя обязательства по выводу своих войск, которые так и не выполнила до конца. Соглашение об уничтожении боеприпасов на складах было подписано Россией и Молдавией в 1997 году.

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