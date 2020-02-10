Новый коронавирус стал причиной смерти 910 человек во всем мире

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 910 человек, при этом 908 из них умерли в Китае, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР в понедельник, 10 февраля. Один человек скончался в Гонконге, еще один — на Филиппинах.

Общее количество заболевших новой формой пневмонии на территории КНР достигло 40171 человека, курс лечения в больницах страны проходит около 36 тысяч человек, состояние 6,5 тысяч из них оценивается как тяжелое, 3,3 тысячи человек были выписаны. Еще около 187,5 тысяч человек наблюдаются медиками в связи с подозрением на заражение коронавирусом.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что число жертв нового коронавируса превысило уровень пандемии SARS в 2002-2003 годах, тоже начавшейся в Китае, когда умерли 774 человека. На сегодняшний день, помимо КНР, случаи заражения коронавирусом выявлены еще в 24 странах.

Распространение в других странах

"Имелись случаи передачи 2019-nCoV от людей, которые не путешествовали в Китай, — написал в своем микроблоге Twitter глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус. По его словам, "мы можем видеть только верхушку айсберга", эти случаи могут стать потенциалом для широгоко распространения вируса.