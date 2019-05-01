Новый император Японии обратился к обществу

"Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу (…) Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире", — сказал Нарухито во время особой церемонии по вступлению на престол в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма " императорского дворца.

"Когда я думаю о той важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство торжественности", — добавил он.

Нарухито пообещал, что вступая на престол, он будет ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.

"Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии", — подчеркнул новый император Японии.