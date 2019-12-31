Новый год в Тбилиси: оппозиция выходит на акцию протеста

”Грузинская мечта” объяснила провал голосования расколом в партии, однако отказалась от дальнейшего обсуждения данного вопроса. В ответ оппозиция при поддержке гражданских активистов организовала стихийный протест, призвав правительство Грузии уйти в отставку и изменить избирательную систему.

С первых дней протестов демонстранты пытались сорвать работу парламента, устраивая пикеты именно у здания законодательного органа страны и построив рядом с ним палаточный городок. Тем не менее, полиция последовательно разгоняла подобные акции, и в итоге оппозиции не удалось помешать заседаниям в парламенте.

Под конец декабря демонстрации постепенно пошли на спад, демонстранты обещали продолжить пикеты и блокирование госучреждений уже после Нового года. Как говорил депутат от партии ”Европейская Грузия — движение за свободу” Отар Кахидзе, 2020 год станет решающим для лидера ”Грузинской мечты” Бидзины Иванишвили.

”Мы не исключаем никаких радикальных акций — это может быть пикет, блокирование. Я имею в виду ненасильственные акции. Арсенал у нас достаточно широкий”, — указывал Кахидзе.

Оппозиция намерена работать и над тем, чтобы добиться усиления давления зарубежных партнеров на правящую ”Грузинскую мечту”, добавил депутат, главное требование протестующих — изменение избирательной системы, которая действует в Грузии в настоящее время.

Поддерживал Кахидзе лидер ”Новой Грузии” Георгий Вашадзе, он отмечал, что движение противостояния оппозиции перерастет в движение народного противостояния. По его мнению, демонстрации в итоге охватят ”все города, все села, все семьи, всех людей абсолютно”.

Несмотря на резкие заявления, изначально оппозиционеры не собирались устраивать никаких демонстраций на Новый год, обещая продолжить демонстрации уже в 2020 году. Однако снос палаточного городка у парламента изменил их планы. В частности, свое участие в новогоднем протесте подтвердили Хатия Деканоидзе, а также активист движения ”Измени” Ника Нозадзе.

”Мы, гражданские активисты, встретим Новый год здесь, это очевидно”, — подчеркнул Нозадзе.

Смешанная система — корень всех бед

К слову, нынешние протесты в Грузии разительно отличаются от всех предыдущих демонстраций. Все оппозиционные партии страны демонстрируют необычное единство, они отбросили все свои разногласия ради общей цели — свержения ”Грузинской мечты”. И как раз в изменении избирательной системы они видят ключ к реализации данной задачи.