Новые санкции ЕС за Навального: что нужно о них знать

Министры иностранных дел стран Евросоюза решили ввести санкции за судебное преследование российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом по итогам заседания Совета ЕС в понедельник, 22 февраля, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. DW поясняет, в чем будут состоять эти меры и почему Евросоюз избрал "минималистский" подход в своих санкциях.

Первое применения нового режима санкций ЕС за нарушения прав человека

Многие обозреватели и политики ожидали санкций за задержание и арест Навального после его возвращения в Москву еще месяцем ранее, на январском Совете ЕС по иностранным делам. Но тогда вместо ограничительных мер было решено, что Боррель полетит в Москву.

С тех пор российские суды вынесли в отношении Навального сразу два решения . "В ответ на события вокруг господина Навального мы достигли политического соглашения о введении ограничительных мер против ответственных за его арест, преследование и суд над ним", — отметил Боррель на пресс-конференции по итогам Совета ЕС. Он ожидает, что окончательное утверждение санкций займет не больше недели.

Верховный представитель ЕС по внешней политике также подчеркнул, что это станет первым случаем применения Евросоюзом нового режима санкций за нарушения прав человека. Он предусматривает запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории, если таковые существуют.

Кто будет в списке санкций за преследование Навального?

Боррель отказался называть имена тех, кого внесут в список. Это стандартная для Евросоюза практика — держать в секрете, против кого он готовит санкции. Первая причина такого подхода в том, что в противном случае эти люди или компании смогут подготовиться и, например, вывести деньги из ЕС. Вторая причина в том, что пока нет окончательного решения Совета ЕС о санкциях, оно еще может измениться.

Впрочем, в этот раз в Брюсселе не удержали в секрете имена некоторых кандидатов в санкционный список. По сообщениям ряда информагентств, это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий нацгвардии Виктор Золотов.