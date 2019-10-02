Новые подробности нападения в Куопио: погибшая — молодая гражданка Украины, почти все пострадавшие — женщины

По сведениям Yle, в результате вчерашнего нападения на школу в Куопио погибла молодая женщина украинского происхождения. Жертва проживала в Куопио вместе со своим гражданским мужем и училась в профессиональном училище Savon ammattiopisto.

Yle подтвердили данную информацию из двух разных источников, в то время как Центральная криминальная полиция пока не подтвердила ни личность, ни возраст, ни происхождение жертвы.

В результате нападения, произошедшего вчера в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, погиб один человек, десять человек, включая нападавшего, получили ранения.