Новые подробности нападения в Куопио: погибшая — молодая гражданка Украины, почти все пострадавшие — женщины(1)
Вчера днем в финском городе Куопио молодой человек напал на женщин в профтехучилище. Одна из них погибла.
Вчера днем в финском городе Куопио молодой человек напал на женщин в профтехучилище. Одна из них погибла.
По сведениям Yle, в результате вчерашнего нападения на школу в Куопио погибла молодая женщина украинского происхождения. Жертва проживала в Куопио вместе со своим гражданским мужем и училась в профессиональном училище Savon ammattiopisto.
Yle подтвердили данную информацию из двух разных источников, в то время как Центральная криминальная полиция пока не подтвердила ни личность, ни возраст, ни происхождение жертвы.
В результате нападения, произошедшего вчера в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, погиб один человек, десять человек, включая нападавшего, получили ранения.
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