02.10.2019, 16:20

Новые подробности нападения в Куопио: погибшая — молодая гражданка Украины, почти все пострадавшие — женщины


rus.delfi.ee
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Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019
Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019Foto: Andres Putting

Вчера днем в финском городе Куопио молодой человек напал на женщин в профтехучилище. Одна из них погибла.

По сведениям Yle, в результате вчерашнего нападения на школу в Куопио погибла молодая женщина украинского происхождения. Жертва проживала в Куопио вместе со своим гражданским мужем и училась в профессиональном училище Savon ammattiopisto.

Yle подтвердили данную информацию из двух разных источников, в то время как Центральная криминальная полиция пока не подтвердила ни личность, ни возраст, ни происхождение жертвы.

В результате нападения, произошедшего вчера в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, погиб один человек, десять человек, включая нападавшего, получили ранения.

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