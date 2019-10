Новые подробности: грузовик с 39 трупами прибыл в Англию из Бельгии. Тела находились в контейнере-рефрижераторе

По последним данным полиции, рефрижераторный контейнер, где нашли трупы, прибыл из бельгийского порта Зебрюгге. Он был доставлен в английский портовый городок Пурфлит около 00:30 23 октября — то есть примерно за час до того, как его нашли в индустриальном парке города Грейс (расположен в шести с половиной километрах от Пурфлита). В порту контейнер прицепили к грузовику, приехавшему из Северной Ирландии. Ранее выдвигалась версия другого маршрута — из французского Шербура через Ирландию в валлийский порт Холихед, пишет "Медуза" со ссылкой на английские СМИ.

Exclusive: Video shows lorry in which 39 bodies were later found in Essex, moments before turning into industrial park https://t.co/kubNQBQoJY pic.twitter.com/6werJqWisi