Новые подробности: грузовик с 39 трупами прибыл в Англию из Бельгии. Тела находились в контейнере-рефрижераторе(9)
Вчера британская полиция сообщила, что обнаружила грузовик, где находилось 39 трупов.
Вчера британская полиция сообщила, что обнаружила грузовик, где находилось 39 трупов.
По последним данным полиции, рефрижераторный контейнер, где нашли трупы, прибыл из бельгийского порта Зебрюгге. Он был доставлен в английский портовый городок Пурфлит около 00:30 23 октября — то есть примерно за час до того, как его нашли в индустриальном парке города Грейс (расположен в шести с половиной километрах от Пурфлита). В порту контейнер прицепили к грузовику, приехавшему из Северной Ирландии. Ранее выдвигалась версия другого маршрута — из французского Шербура через Ирландию в валлийский порт Холихед, пишет "Медуза" со ссылкой на английские СМИ.
Exclusive: Video shows lorry in which 39 bodies were later found in Essex, moments before turning into industrial park https://t.co/kubNQBQoJY pic.twitter.com/6werJqWisi— ITV News (@itvnews) October 23, 2019
Грузовик был зарегистрирован в Болгарии, заявило болгарское министерство иностранных дел. По информации ведомства, им владела неназванная гражданка Ирландии. ”Болгарское национальное радио” со ссылкой на МВД сообщило, что грузовик был зарегистрирован в Болгарии 19 июня 2017 года, покинул страну на следующий день и с тех пор не возвращался обратно. МИД Болгарии заявил со ссылкой на британскую полицию, что вряд ли погибшие были болгарскими гражданами.
Британские власти назвали произошедшее ”трагическим инцидентом”. Об этом написал в твиттере премьер-министр страны Борис Джонсон. Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель написала, что ”шокирована и опечалена” случившимся, а член британского парламента от региона Таррок (к нему относится город Грейс, где нашли грузовик) Джеки Дойл-Прайс назвала новость о смерти людей в рефрижераторе ужасной. ”Торговля людьми — мерзкий и опасный бизнес”, — написала она в твиттере.
В Европе уже находили тела погибших в грузовиках — это были тела нелегальных мигрантов. С 2014 года в Великобритании были обнаружены четыре грузовика с пятью телами — предположительно, это были тела погибших иммигрантов. В 2000 году в британском порту Дувр нашли грузовик с трупами 58 китайцев. В 2015 году в Австрии был обнаружен брошенный грузовик с 71 погибшим внутри; вероятно, это были мигранты из Сирии.
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