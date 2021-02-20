Новые меры по борьбе с коронавирусом в Финляндии: за отказ от тестирования на границах штраф или тюрьма

На этой неделе правительство Финляндии завершило подготовку поправок в закон об инфекционных заболеваниях, которые позволяют вводить более строгие ограничения и осуществлять обязательное тестирование приезжающих в страну.

Первая часть поправок уже принята и вступит в силу в следующий понедельник.

Они позволят региональным и муниципальным властям вводить необходимые ограничения на местном уровне. К примеру, сократить максимальное количество посетителей торговых помещений, а также закрыть частные спортивные центры и развлекательные заведения.

Такое право будет в силе до конца июня этого года.

Обязательное тестирование

Вторая часть поправок, касающаяся обязательного тестирования въезжающих в страну на границе, пока что не принята. Сначала предложение правительства должно быть одобрено парламентскими комитетами.

Правительство рассчитывает, что эта мера будет введена с начала апреля. Тогда за отказ от тестирования приезжим может грозить штраф или до трех месяцев тюремного заключения.

Освобождение от коронатеста можно будет получить в том случае, если на руках имеется свежий отрицательный результат теста, документ о прохождении вакцинации или справка о том, что уже переболел COVID-19.

"Медицинский работник оценивает необходимость прохождения теста и содержание имеющихся справок на месте, например, в аэропорту", - говорит представитель министерства соцздрава Яри Кейнянен.

Обязательное тестирование может касаться не только пересекающих границы, но и определенной группы людей, к примеру, сотрудников отдельной компании.

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