Новые данные из ФРГ: вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной

Тесты пациентов, несколько месяцев назад перенесших заражение коронавирусом, показывают, что количество антител в их крови со временем снижается. Это может свидетельствовать о том, что вакцина от коронавируса, появления которой на рынке с нетерпением ждут во всем мире, может оказаться малоэффективной, поскольку она не будет гарантировать защиту от повторного заражения.

О постепенном исчезновении антител к коронавирусу в крови пациентов, заразившихся им несколько месяцев назад и сумевших побороть болезнь силами собственного иммунитета, говорит исследование ученых из мюнхенской клиники Швабинг (München Klinik Schwabing). О его результатах сообщает в воскресенье, 12 июля, немецкая деловая газета Handelsblatt.

Именно в этой клинике в январе проходили лечение первые в Германии пациенты с коронавирусом.

Можно ли заразиться коронавирусом повторно?



"В ходе специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с повышенными условиями безопасности, мы наблюдали снижение количества так называемых нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", — говорит главврач отделения инфекционных заболеваний мюнхенской клиники Швабинг Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).

"В какой степени это повлияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации, пока остается предметом спекуляций. Однако за этим необходимо внимательно следить", — добавляет он. По словам эксперта, результаты исследования говорят о возможности повторного заражения после уже перенесенной болезни.

Какие клетки влияют на формирование долгосрочного иммунитета



Как пояснил Вендтер, на формирование долгосрочной защиты организма от инфекции оказывает влияние не только иммунитет, приобретаемый при помощи так называемых B-лимфоцитов (наличие именно такого иммунитета определяют антитела), но и иммунитет, приобретаемый при помощи T-лимфоцитов. Последний, вероятно, может защитить организм тогда, когда антитела были утеряны, указывает эксперт. Т-клетки способны побороть вирус, если организм уже когда-то с ним сталкивался.