Новые данные из ФРГ: вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной
Исследование мюнхенских ученых говорит о том, что со временем количество антител к коронавирусу, выработанных в крови пациентов, существенно снижается, сообщает DW.
Исследование мюнхенских ученых говорит о том, что со временем количество антител к коронавирусу, выработанных в крови пациентов, существенно снижается, сообщает DW.
Тесты пациентов, несколько месяцев назад перенесших заражение коронавирусом, показывают, что количество антител в их крови со временем снижается. Это может свидетельствовать о том, что вакцина от коронавируса, появления которой на рынке с нетерпением ждут во всем мире, может оказаться малоэффективной, поскольку она не будет гарантировать защиту от повторного заражения.
О постепенном исчезновении антител к коронавирусу в крови пациентов, заразившихся им несколько месяцев назад и сумевших побороть болезнь силами собственного иммунитета, говорит исследование ученых из мюнхенской клиники Швабинг (München Klinik Schwabing). О его результатах сообщает в воскресенье, 12 июля, немецкая деловая газета Handelsblatt.
Именно в этой клинике в январе проходили лечение первые в Германии пациенты с коронавирусом.
"В ходе специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с повышенными условиями безопасности, мы наблюдали снижение количества так называемых нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", — говорит главврач отделения инфекционных заболеваний мюнхенской клиники Швабинг Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).
"В какой степени это повлияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации, пока остается предметом спекуляций. Однако за этим необходимо внимательно следить", — добавляет он. По словам эксперта, результаты исследования говорят о возможности повторного заражения после уже перенесенной болезни.
Как пояснил Вендтер, на формирование долгосрочной защиты организма от инфекции оказывает влияние не только иммунитет, приобретаемый при помощи так называемых B-лимфоцитов (наличие именно такого иммунитета определяют антитела), но и иммунитет, приобретаемый при помощи T-лимфоцитов. Последний, вероятно, может защитить организм тогда, когда антитела были утеряны, указывает эксперт. Т-клетки способны побороть вирус, если организм уже когда-то с ним сталкивался.
Результаты исследования, проведенного под руководством Клеменса Вендтера, подтверждают результаты других, аналогичных исследований. Так, китайские ученые ранее опубликовали в медицинском профессиональном издании Nature Medicine результаты исследования, согласно которому количество антител к коронавирусу в крови бывших пациентов существенно снижается. Особенно заметно это у людей, перенесших заражение бессимптомно, говорилось в публикации.
Но и у тех, кто перенес заболевание с осложнениями, сокращение количества антител оказывается существенным, добавляли исследователи. Кроме того, организм пациентов, переболевших коронавирусом со слабыми симптомами, вырабатывал меньше антител и, соответственно, имел более слабый иммунитет, говорилось в публикации.
Тем временем в университетской клинике Тюбингена в Германии 4000 добровольцев изъявили желание участвовать в начавшемся в середине июня тестировании потенциальной вакцины против коронавируса. Его цель: проверить переносимость организмом вакцины-кандидата, разработанной тюбингским фармацевтическим предприятием Curevac.
На сегодняшний день этой вакциной уже были привиты 50 человек. Не все добровольцы получат возможность поучаствовать в испытаниях вакцины: привиты будут 168 из них. Вакцинация будет осуществляться не только в Тюбингене, но и в испытательных центрах в Женеве, Ганновере и Мюнхене.
Речь идет о так называемых испытаниях фазы 1. Если они пройдут успешно, ученые смогут провести аналогичные исследования со существенно большим числом добровольцев.
Curevac стало вторым в Германии предприятием, получившим разрешение на проведение клинических испытаний вакцины-кандидата. Первым в Германии предприятием, получившим разрешение на проведение таких испытаний, была компания Biontech из Майнца.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
В РУз зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая