Новому президенту Латвии Эгилу Левитсу пришлось произнести текст клятвы дважды из-за оговорки

Президент еще раз подчеркнул, что латышский язык — это язык участия всего народа Латвии в демократических процессах, и латышскости нужно придать более глубокое и сильное содержание, связав его с планами на будущее. При этом, отметил он, латышская идентичность открыта, и любой представитель нацменьшинств приглашается принять участие в жизни страны. "Латышский язык, культура, история и понимание мира не принадлежит только латышам", — считает он.
Президент призвал всех проявить политическую волю и продолжить начатые реформы, а также начать новые. Латвия, считает Левитс, может стать наравне с европейскими лидерами, если грамотно использовать ее потенциал. Ей нужно ярче заявлять о себе на международной арене и участвовать в решении важных европейских вопросов. "Все это время мы бледно рисовали себя как страну, которая солидаризируется с кем-то во мнении", — посетовал он.
Левитс перечислил всех своих предшественников на президентском посту и нашел за что похвалить каждого. Например, Вайру Вике-Фрейбергу за то, что она проявила силу и уверенность в создании международного имиджа страны и помогла ей полноценно вернуться в Европу. Андрису Берзиньшу он собирается подражать в активном диалоге со всеми жителями страны — новый президент собирается ездить по стране и встречаться в том числе с населением маленьких городов.
По его словам, сейчас благодаря демократии жители западных стран свободны как никогда. Однако с развитием технологий встает вопрос, не посягнет ли развитие технологий на свободы человека. Очень важно найти баланс, и Латвия, считает Левитс, может даже возглавить этот поиск.
Идеальной страны нет, подчеркнул он, иначе остановится прогресс. Но жизнь без идеала политически бессмысленна.
После речи председатель Сейма вручила новому президенту высшие награды страны. По закону, вступая в должность, президент получает права на высшие степени трех орденов — Трех звезд вместе с орденской цепью, орден Виестура и Крест признания. Поскольку Левитс уже награжден за заслуги перед Латвией Крестом признания, ему вручили два ордена и орденскую цепь.
Левитс был избран на пост президента Латвии 29 мая. Новый президент Латвии родился 30 июня 1955 года, в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году — факультет общественных наук и философии этого же вуза.
Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем — судьей Суда ЕС.
Левитс — соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.
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