Новому президенту Латвии Эгилу Левитсу пришлось произнести текст клятвы дважды из-за оговорки

"Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы страны. Ко всем я буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть", — сказал Левитс.

Спикер Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) попросила его повторить клятву, потому что он перепутал слова: в конце должно было быть "с осознанием" (pēc apziņas), а не "на совесть" (pēc sirdsapziņas). Левитс повторил клятву с правильным текстом.

Затем новый президент подписал торжественную клятву, которая будет передана в Государственный архив. После произнесения клятвы прозвучал гимн Латвии.

В своем обращении к Сейму новый президент выразил уверенность, что уже в следующей декаде Латвия может стать современным североевропейским государством. Потенциал есть — "для этого нужно взять швабру и помыть пол от всего, что накопилось за 30 лет".

Главный "мусор", по мнению Левитса — это коррупция, финансирование партий и теневая экономика. Неплательщики, по его словам, хотят получить часть общих благ за чужой счет, не желая за них платить. Компромиссов в этой борьбе, как и вообще в праве, быть не может.