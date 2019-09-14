Новое правительство Италии пустило на берег спасенных в море мигрантов

По данным МВД Франции, 82 мигранта будут распределены среди пяти европейских стран, передает информагентство AFP. О готовности принять беженцев заявили Франция, Германия, Италия, Португалия и Люксембург. В частности, Франция и ФРГ могут вместе принять половину спасенных мигрантов, в то время как Италия — только каждого десятого.

"Ocean Viking" стал первым за последние 14 месяцев гражданским спасательным судном, которому было официально разрешено высадить мигрантов в Италии, отмечает организация. Как полагают активисты, этот шаг может означать поворот в рестриктивной миграционной политике, которую проводило предыдущие правительство в Риме и его глава МВД Маттео Сальвини.