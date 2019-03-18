18.03.2019, 08:15

Новая Зеландия ужесточает контроль над владением оружия. Что происходит в стране после теракта?

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Новая Зеландия ужесточает контроль над владением оружия. Что происходит в стране после теракта?
Foto: Vincent Yu, AP

Правительство Новой Зеландии начало работу над изменением законодательства в области контроля за оружием. Между тем предполагаемый террорист Брентон Таррант отказался от адвоката и будет защищать себя на суде сам, пишет DW.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в воскресенье, 17 марта, объявила о том, что кабинет министров страны начал работать над ужесточением законодательства в области владения и продажи оружия. "Мы хотим двигаться так скоро, как только возможно", — заявила она. Ардерн объявила о планах ужесточения контроля за оружием как только стало известно, что обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях 28-летний Брентон Таррант легально владел пятью единицами оружия, которые и использовал в теракте.

По словам его адвоката Ричарда Петерса, Таррант освободил его от обязанностей защищать себя и будет заниматься этим в суде самостоятельно. Петерс высказал предположение, что Таррант собирается использовать процесс в качестве платформы для озвучивания своих экстремистских идей. Незадолго до совершения теракта Таррант опубликовал в соцсетях 74-страничный манифест, в котором называл себя сторонником идеи превосходства белых людей и рассказывал о планах совершить в Европе теракты, направленные против мусульман.

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Как пишет "Медуза", власти Новой Зеландии сразу же после теракта попросили не распространять видеозапись нападения, которое в прямом эфире показывал Таррант, и текст его ”манифеста”. Однако видео с массовым убийством моментально начало расходиться в соцсетях и на ютьюбе.

Компания Facebook 17 марта объявила, что только за 24 часа удалила 1,5 миллиона записей теракта, из которых — 1,2 миллиона на этапе загрузки. YouTube также пытается блокировать такие ролики. Однако, пишет The Wall Street Journal, видео уже разошлось по ”самым темным уголкам интернета”, например, его опубликовали на анонимных форумах. Премьер-министр Новой Зеландии заявила, что роль соцсетей в теракте ”еще предстоит оценить”, добавив, что эта проблема касается не только ее страны.

”По всей строгости закона”

Власти Австралии, гражданином которой является Брендон Таррант, решительно осудили нападение на мечети в Новой Зеландии. Однако сенатор Фрэйзер Эннинг заявил, что этот теракт ”показывает растущий страх жителей Австралии и Новой Зеландии из-за роста числа мусульман”. На следующий день после этого к Эннингу, выступавшему на публике, подошел подросток и разбил о голову сенатора яйцо. Эннинг несколько раз ударил напавшего, а сторонники сенатора повалили подростка на пол.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что сенатор ответит за нападение на подростка ”по всей строгости закона”. Парламент Австралии, в свою очередь, пообещал, что после возобновления работы в апреле, публично осудит высказывания сенатора и особо подчеркнет, что не разделяет его точку зрения.

Привлекут ли к ответственности подростка, напавшего на сенатора, будет решено по итогам доследственной проверки. Пока никаких обвинений ему не предъявлено.

На прихожан двух мечетей новозеландского города Крайстчерч 15 марта напал вооруженный преступник — он убил 50 человек, еще несколько десятков получили ранения. В тот же день полиция задержала главного подозреваемого — 28-летнего ультранационалиста Брендона Тарранта. Что еще стало известно за прошедшие с момента теракта два дня.

Террорист действовал в одиночку

В первые часы после теракта полиция заявила о задержании четверых подозреваемых, включая уроженца Австралии Брендона Тарранта. Почти сразу же полиция объявила о непричастности к теракту одного из задержанных, затем на свободу отпустили и еще двоих (одному из них предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с огнестрельным оружием).

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По состоянию на 17 марта под стражей остается только Таррант. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Полиция считает, что австралиец действовал в одиночку. Именно Таррант вел в фейсбуке трансляцию нападения на мечети, опубликовал перед терактом в интернете ”манифест” с антииммигрантскими и антимусульманскими идеями и, как выяснилось, разослал его по нескольким десяткам адресов, в том числе политикам и в СМИ.

”Ни данных о месте нападения, ни каких-либо других деталей”
Среди адресатов письма с ”манифестом” была канцелярия премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Глава правительства 17 марта заявила, что письмо от Тарранта пришло за девять минут до нападения на первую мечеть. В течение двух минут после того, как канцелярия получила письмо, о нем поставили в известность службу безопасности. При этом Арден подчеркнула, что в письме не было подробной информации о том, что именно задумал Таррант. ”Ни места нападения, ни каких-либо других деталей он [„манифест” — прим. „Медуза”] не содержал”, — сказала премьер-министр.

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