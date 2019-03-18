Новая Зеландия ужесточает контроль над владением оружия. Что происходит в стране после теракта?

Компания Facebook 17 марта объявила, что только за 24 часа удалила 1,5 миллиона записей теракта, из которых — 1,2 миллиона на этапе загрузки. YouTube также пытается блокировать такие ролики. Однако, пишет The Wall Street Journal, видео уже разошлось по ”самым темным уголкам интернета”, например, его опубликовали на анонимных форумах. Премьер-министр Новой Зеландии заявила, что роль соцсетей в теракте ”еще предстоит оценить”, добавив, что эта проблема касается не только ее страны.

”По всей строгости закона”

Власти Австралии, гражданином которой является Брендон Таррант, решительно осудили нападение на мечети в Новой Зеландии. Однако сенатор Фрэйзер Эннинг заявил, что этот теракт ”показывает растущий страх жителей Австралии и Новой Зеландии из-за роста числа мусульман”. На следующий день после этого к Эннингу, выступавшему на публике, подошел подросток и разбил о голову сенатора яйцо. Эннинг несколько раз ударил напавшего, а сторонники сенатора повалили подростка на пол.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что сенатор ответит за нападение на подростка ”по всей строгости закона”. Парламент Австралии, в свою очередь, пообещал, что после возобновления работы в апреле, публично осудит высказывания сенатора и особо подчеркнет, что не разделяет его точку зрения.

Привлекут ли к ответственности подростка, напавшего на сенатора, будет решено по итогам доследственной проверки. Пока никаких обвинений ему не предъявлено.

На прихожан двух мечетей новозеландского города Крайстчерч 15 марта напал вооруженный преступник — он убил 50 человек, еще несколько десятков получили ранения. В тот же день полиция задержала главного подозреваемого — 28-летнего ультранационалиста Брендона Тарранта. Что еще стало известно за прошедшие с момента теракта два дня.

Террорист действовал в одиночку

В первые часы после теракта полиция заявила о задержании четверых подозреваемых, включая уроженца Австралии Брендона Тарранта. Почти сразу же полиция объявила о непричастности к теракту одного из задержанных, затем на свободу отпустили и еще двоих (одному из них предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с огнестрельным оружием).

По состоянию на 17 марта под стражей остается только Таррант. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Полиция считает, что австралиец действовал в одиночку. Именно Таррант вел в фейсбуке трансляцию нападения на мечети, опубликовал перед терактом в интернете ”манифест” с антииммигрантскими и антимусульманскими идеями и, как выяснилось, разослал его по нескольким десяткам адресов, в том числе политикам и в СМИ.

”Ни данных о месте нападения, ни каких-либо других деталей”

Среди адресатов письма с ”манифестом” была канцелярия премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Глава правительства 17 марта заявила, что письмо от Тарранта пришло за девять минут до нападения на первую мечеть. В течение двух минут после того, как канцелярия получила письмо, о нем поставили в известность службу безопасности. При этом Арден подчеркнула, что в письме не было подробной информации о том, что именно задумал Таррант. ”Ни места нападения, ни каких-либо других деталей он [„манифест” — прим. „Медуза”] не содержал”, — сказала премьер-министр.