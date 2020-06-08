Новая Зеландия первая в мире отменит все ограничения по коронавирусу — там больше не осталось больных

Новой Зеландии удалось остановить распространение коронавируса, и правительство решило с полуночи вторника полностью отменить все ранее введенные ограничения, в том числе требование социального дистанцирования. Об этом объявила премьер-министр Джасинда Ардерн, пишет Sydney Morning Herald.
Единственным ограничением останется закрытие границ.
Жителям архипелага снова будет можно проводить любые мероприятия с любой численностью, пользоваться всеми видами транспорта, ездить по всей стране. Разрешается работа всех предприятий.
Ардерн отметила, что почти уверена, что в стране будут новые случаи заражений. Однако сейчас, по ее словам, правительство сосредоточится на новой цели — восстановлении экономики.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в Новой Зеландии коронавирусом заразились 1504 человека, умерли 22 заболевших.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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