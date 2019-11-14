Новая волна протестов в Тбилиси: митингующие устанавливают у парламента палатки

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента.

В четверг лидеры всех оппозиционных сил провели консультации, они намерены разработать схему для победы над председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили на выборах.

"Это знак того, что мы не собираемся расходиться до выполнения требований, в частности, до назначения внеочередных выборов и отставки правительства", - заявил Бесо Брегвадзе - один из участников митинга.

Часть митингующих уже покинула проспект Руставели, ожидается, что они вновь соберутся в пятницу вечером. При этом многие все еще остаются на акции протеста, проспект Руставели все еще перекрыт. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции.