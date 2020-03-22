Новая опасность из Китая: на АЭС в Хайян произошел сбой в работе реактора
Один из реакторов атомной электростанции в китайском городе Хайян был отключен из-за неполадок, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на заявление Государственного управления по ядерной безопасности Китая.
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