Новая опасность из Китая: на АЭС в Хайян произошел сбой в работе реактора

В работе блока управления главного циркуляционного насоса реактора произошел сбой, который привел к отключению насоса, говорится в заявлении. Отмечается, что после этого сработала система автоматического выключения реактора.

На данный момент выполнены все предусмотренные регламентом меры реагирования, рабочее давление и температура реактора стабилизированы.

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