17.06.2019, 20:10

”Новая газета”: всех цыган из Чемодановки принудительно отправили в Волгоградскую область


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”Новая газета”: всех цыган из Чемодановки принудительно отправили в Волгоградскую область
фото иллюстративноеAP

Цыганское население из села Чемодановка в Пензенской области и соседнего села Лопатки в принудительном порядке вывезли в Волгоградскую область, сообщает ”Новая газета”

Об этом на встрече с жителями рассказал глава местного сельского совета Сергей Фадеев. По его словам, цыганскому населению предоставили автобусы и вывезли в другой регион, где их согласилась приютить местная диаспора. ”Это было сделано принудительно. Сейчас изучается вопрос о законности их проживания в нашем сельсовете. Проверяются документы на землю, задолженность за электроэнергию и так далее. Пока мы не знаем, что делать с их собственностью, если она оформлена законно — это следующий этап нашей работы”, — сказал Фадеев.

Что еще известно


Фадеев заявил, что цыгане в ближайшее время в Чемодановку и Лопатки не вернутся. Он также не исключил, что они могли вовсе покинуть села навсегда. При этом чиновник не пояснил, от чего именно будет зависеть их возвращение, но назвал противозаконными призывы жителей насильственно выселять цыган. ”Все будет делаться в рамках законных процедур”, — сказал Фадеев.

Конфликт в Чемодановке


13 июня произошла массовая драка между жителями Чемодановки и цыганами. Из-за конфликта погиб один человек, еще четверо пострадали. Полиция задержала более 170 участников столкновений, среди которых подозреваемые в убийстве. 14 июня жители Чемодановки вышли на народный сход, после чего перекрыли федеральную трассу М5.

16 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с жителями села рассказал о существовании людей, ”получающих деньги от Америки и Запада” за распространение дезинформации, которая публикуется в интернете. Он призвал их верить только официальной информации от местных властей. Позже стало известно, что социальная сеть ”ВКонтакте” заблокировала группу ”Чемодановка в огне”, в которой рассказывали о массовой драке жителей с цыганами.

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