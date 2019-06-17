”Новая газета”: всех цыган из Чемодановки принудительно отправили в Волгоградскую область

Об этом на встрече с жителями рассказал глава местного сельского совета Сергей Фадеев. По его словам, цыганскому населению предоставили автобусы и вывезли в другой регион, где их согласилась приютить местная диаспора. ”Это было сделано принудительно. Сейчас изучается вопрос о законности их проживания в нашем сельсовете. Проверяются документы на землю, задолженность за электроэнергию и так далее. Пока мы не знаем, что делать с их собственностью, если она оформлена законно — это следующий этап нашей работы”, — сказал Фадеев.

Что еще известно



Фадеев заявил, что цыгане в ближайшее время в Чемодановку и Лопатки не вернутся. Он также не исключил, что они могли вовсе покинуть села навсегда. При этом чиновник не пояснил, от чего именно будет зависеть их возвращение, но назвал противозаконными призывы жителей насильственно выселять цыган. ”Все будет делаться в рамках законных процедур”, — сказал Фадеев.



Конфликт в Чемодановке



13 июня произошла массовая драка между жителями Чемодановки и цыганами. Из-за конфликта погиб один человек, еще четверо пострадали. Полиция задержала более 170 участников столкновений, среди которых подозреваемые в убийстве. 14 июня жители Чемодановки вышли на народный сход, после чего перекрыли федеральную трассу М5.