"Новая газета": перепутать беспилотник с огромным лайнером невозможно

Поскольку в пользу данной теории говорят спецслужбы США и видео газеты New York Times, приведем аргументы против.

"Получается, что ”Тор-М1” стрелял по удаляющейся от аэропорта цели. Сам комплекс оборудован вполне современными системами опознавания целей и на такой короткой дистанции перепутать ракету/беспилотник с огромным лайнером невозможно", — пишет издание.

Далее журналист утверждает, что экипаж конкретного комплекса не имеет полномочий начать стрельбу без команды сверху. При любых режимах работы, вплоть до автоматического, команда ”пуск” дается человеком, а поскольку с других участков страны данных о целях не поступало, командование даже при самых очевидных признаках воздушной атаки несколько раз подумало бы.

Бывает, что ракета "переподключается" в воздухе на другую цель, как это было в Сирии когда ракета комплекса С-200 сирийской ПВО, выпущенная по израильскому самолету, сбила Ил-20 радиоэлектронной разведки ВКС России 17 сентября 2018 года. Однако вести стрельбу в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта можно только в самых отчаянных обстоятельствах, считает "Новая газета".