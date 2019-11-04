Норвежское судно подверглось нападению пиратов у берегов Бенина: девять человек похищены

Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям, судно встало на якоре в порту города Котону. "Мы действуем согласно плану мероприятий в чрезвычайной ситуации и находимся в контакте с соответствующими ведомствами. Семьи похищенных моряков были проинформированы компанией Ugland", - говорится в сообщении судоходной компании.

Захват заложников с целью получения выкупа широко распространен в некоторых частях Западной Африки. Так, в августе у берегов Камеруна пираты похитили восемь членов экипажа грузового судна MarMalait, среди заложников оказались и трое россиян. За 2018 год в международных водах был зафиксирован 201 случай пиратства и вооруженного грабежа, в том числе нападения с использованием огнестрельного оружия и похищения людей, сообщило Международное морское бюро.