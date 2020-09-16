Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

Отмечается, что Брейвик планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав.

Как пояснил адвокат Ойстен Стуррвик, Брейвик провел в тюрьме более восьми лет из 21 года, на которые осужден, и теперь теоретически вправе подать такое прошение. Защитник добавил, что прошение подписано двумя именами — Андрес Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен — это имя, которое Брейвик взял себе уже в тюрьме. Как отметил адвокат, Брейвика продолжают содержать в одиночной камере, что арестант считает нарушением прав человека.

В 2015 году Брейвик уже подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, однако апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.

Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утейа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав его виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.

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