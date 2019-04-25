Ночью в своем доме он увидел… черта. Кошмарная ночь недалеко от Вильнюса: о таком жестоком убийстве еще не слышали

В тот день и убитый, и обвиняемый в убийстве выпивали. Последний утверждает, что помнит, как около 21-22 часов позвонил Здановичу, который неделю назад вернулся из Великобритании, где работал 3 месяца, и позвал его в гости. Д. Зданович был уже подвыпившим, однако пришел: В. Боцевич жил всего в 500 м.
И снова пил — так говорит В. Боцевич. По словам обвиняемого, с другом он говорил только о хороших вещах, спрашивал о работе в Великобритании, а тот показывал фото.
"Так и дождались полуночи. Дарюш сказал, что не хочется идти домой, потому что боялся встретить мать, которая может злиться из-за того, что тот пил, поэтому он попросил разрешения переночевать", — рассказывал обвиняемый в жестоком убийстве В. Боцевич.- Я согласился, так и пошли спать".
О том, что происходило дальше, он рассказать не мог, посколько утверждает, что ничего не помнит, однако представил невероятную версию: непонятно, правда это или нет, но ночью в своем доме он увидел… чёрта.
"Он шел мимо нас. Не знаю, было это по-настоящему или лишь сон, но я взял металлический прут и начал наносить удары черту. Не могу сказать, что это длилось долго, и даже не смогу сказать, сколько нанес ударов", — говорил В. Боцевич.
"Может, вы били Дариуша, а не чёрта?" — спросил прокурор обвиняемого.
"Не представляю", — сказал Боцевич.
Если в суде вина В.Боцевича будет доказана, ему грозит 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.