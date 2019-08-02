Ночью в столице Таиланда произошли взрывы

По данным издания, взрывы были слышны возле станции надземного метро Chong Nonsi BTS около 8:50 (4:50 по эстонскому времени) и, по крайней мере, еще в трех других районах Бангкока в пятницу утром.

Полиция заявила, что при взрывах в районе Суан Луанг пострадали два уборщика улиц. Других сообщений о пострадавших не поступало.

Предполагается, что взорвались самодельные бомбы. На месте происшествий работают полицейские, специализирующиеся на обезвреживании взрывоопасных предметов.

Сейчас в Бангкоке проходит региональный форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В четверг тайская полиция обнаружила две поддельные бомбы недалеко от места проведения форума. По подозрению в причастности к ним были арестованы двое мужчин.