Ночью в столице Таиланда произошли взрывы
Серия взрывов произошла в нескольких районах столицы Таиланда, два человека получили ранения, сообщает Bangkok Post. Об этом передает "Интерфакс".
Серия взрывов произошла в нескольких районах столицы Таиланда, два человека получили ранения, сообщает Bangkok Post. Об этом передает "Интерфакс".
По данным издания, взрывы были слышны возле станции надземного метро Chong Nonsi BTS около 8:50 (4:50 по эстонскому времени) и, по крайней мере, еще в трех других районах Бангкока в пятницу утром.
Полиция заявила, что при взрывах в районе Суан Луанг пострадали два уборщика улиц. Других сообщений о пострадавших не поступало.
Предполагается, что взорвались самодельные бомбы. На месте происшествий работают полицейские, специализирующиеся на обезвреживании взрывоопасных предметов.
Сейчас в Бангкоке проходит региональный форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В четверг тайская полиция обнаружила две поддельные бомбы недалеко от места проведения форума. По подозрению в причастности к ним были арестованы двое мужчин.
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