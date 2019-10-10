Нобелевскую премию по литературе получили Ольга Токарчук и Петер Хандке

В этом году объявили имена сразу двух лауреатов, так как в прошлом Шведская академия отказалась от вручения премии из-за скандала, связанного с фотографом Жаном-Клодом Арно, мужем бывшего члена академии Катарины Фростенсон. 18 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии; кроме того, Арно сообщал посторонним имена лауреатов до официального оглашения.

В 2017 году Нобелевскую премию по литературе получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. По мнению академии, в своих романах он ”раскрыл бездну под нашим иллюзорным ощущением связи с миром”.

Нобелевскую премию по химии в 2019 году получили Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино за разработку литий-ионных аккумуляторов. По физике — Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Кело за ”теоретические открытия в области космологии” и ”за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды”. Премию по медицине и физиологе получили Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенс за исследование реакции клеток на кислород.