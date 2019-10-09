09.10.2019, 13:55

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литийионных батарей

 (1)
РИА "Новости"
EST 5
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литийионных батарей
Foto: EPA, Naina Helen Jama/TT

Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино стали лауреатами Нобелевской премии в области химии за 2019 год за разработку литийионных батарей.

"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, также в электроавтомобилях.

Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра", — заявили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук.

В последние годы эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литийионных аккумуляторов.

Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896 годы).

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: