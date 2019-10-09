Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литийионных батарей

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2019 г.

"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, также в электроавтомобилях.

Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра", — заявили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук.

В последние годы эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литийионных аккумуляторов.

Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896 годы).

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).