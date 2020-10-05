Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие вируса гепатита C

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The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

В 2019 году нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии стали Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

6 октября будет объявлено имя обладателя Нобелевской премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.

Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов).Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.