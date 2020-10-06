06.10.2020, 13:35

Нобелевскую премию по физике вручат за исследование черных дыр


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Нобелевскую премию по физике вручат за исследование черных дыр
VIA REUTERS

Нобелевскую премию по физике 2020 года получили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гес "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики", сообщает Интерфакс.

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета. В официальном пресс-релизе рассказывается подробнее об исследованиях ученых.

Трое лауреатов разделят Нобелевскую премию по физике этого года за исследования, касающиеся одного из самых экзотических явлений во Вселенной — черной дыры.

Роджер Пенроуз — профессор Оксфордского университета — открыл, что образование черных дыр является следствием общей теории теории относительности.

Рейнхард Гензель (Калифорнийский университет) и Андреа Гез (профессор кафедры физики и астрономии в Калифорнийском университете) обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Они предположили, что единственным объяснением этому может быть сверхмассивная черная дыра.

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали канадец Джеймс Пиблз за "теоретические открытия в области космологии" и представители Швейцарии Мишель Майор и Дидье Кело за "открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

Ранее, 5 октября, стал известны лауреаты Нобелевской премии по медицине. За исследования вируса гепатита С награду получили Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс.

В среду объявят лауреатов премии по химии, в четверг — по литературе. В пятницу будет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября назовут лауреата премии в сфере экономики.

Из-за пандемии коронавируса традиционную декабрьскую церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменили впервые с 1944 года: тогда это было связано с продолжавшейся войной. Вместо очного мероприятия будет организована телевизионная трансляция с прямым включением из разных стран мира. В Норвегии решили все же провести церемонию вручения Нобелевской премии мира, но с меньшим числом участников.

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