Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе ООН. Лауреата 2020 года назвала в пятницу председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Комитет решил присудить премию за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов" .

Райсс-Андерсен подчеркнула, что представление помощи в обеспечении продовольствием "помогает также улучшить перспективы для стабильности и мира".

Премия мира — 2020

В этом году на премию мира претендовало 211 человек и 107 организаций, а общее количество кандидатов составляет 318, это число — одно из самых больших в истории награды, четвертое по размеру. Рекорд пока принадлежит 2016 году, когда претендентов было 376.

Размер денежной составляющей награды составит 10 млн крон (свыше €900 тыс. по текущему курсу). Лауреаты премии мира как правило жертвуют полученные деньги на благотворительность.

Вручение премии состоится в Осло 10 декабря — в годовщину смерти Нобеля. В этом году из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли из ратуши Осло в университет.