Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Нобелевский комитет.

Абий Ахмед получил премию ”за усилия по достижению мира и международной кооперации и, в частности, за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей”.

Как указано на сайте комитета, его решение также связано с желанием отметить всех тех, кто работает над установлением мира в Эфиопии и востоке Африки в целом. Помимо мирного договора с Эритреей, комитет также отметил, что после вступления в должность в апреле 2018 года Абий Ахмед инициировал ”важные” реформы, которые дали многим гражданам страны надежду на ”лучшую жизнь и светлое будущее”.

В частности, премьер-министр амнистировал ”тысячи политических заключенных”, прекратил цензуру в СМИ, легализовал выведенных за рамки закона оппозиционные группы и ”существенно увеличил влияние женщин на политическую жизнь Эфиопии” (половина министров в стране — женщины).