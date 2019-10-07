Нобелевская премия по медицине присуждена сразу трем людям за исследования чувствительности клеток к кислороду
В Стокгольме началась нобелевская неделя. По традиции, первыми названы имена лауреатов премии по медицине и физиологии.
В Стокгольме началась нобелевская неделя. По традиции, первыми названы имена лауреатов премии по медицине и физиологии.
В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2019 год. Ими стали Уильям Кейлин-мл., Питер Рэдклифф и Грегг Семенза за исследование того, "как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода". Об этом Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 7 октября.
В 2018 году Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё за открытие имуннотерапии раковых опухолей, которая проводится путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции. Годом ранее лауреатами стали ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, исследовавшие механизмы функционирования биологических часов человека, животных и растений.
Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. В общей сложности Нобелевская премия по медицине вручалась 109 раз, ее лауреатами до 2018 года включительно становились 216 человек, из них лишь 12 женщин.
8 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира, одной из фавориток в этой категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг.
Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.
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