Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета.

В прошлом году Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Премия за 2019 год досталась австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке "за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования". Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии: наградой отмечены Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна "за развитие метода редактирования генома".

Лауреатами премии по медицине и физиологии стали британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С.

Нобелевскую премию по физике разделили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.